Vélez dice que Yepes le mintió a Hernán Peláez sobre su llegada a la dirigencia de la selección

Carlos Antonio Vélez comenzó su editorial del programa Palabras Mayores con un asunto bastante polémico. Arrancó citando un tweet en el cual contradice el mensaje que publicó Hernán Peláez, quien aseguró que Mario Alberto Yepes no había llegado con palanca a la Federación Colombiana, sino, que fue llamado por el entrenador Carlos Queiroz.

Anoche hable con Mario Yepes, dijo que no había llegado con palanca a la Federación, lo llamó Queiroz para hacer parte del equipo. Pará que quede claro! #PelaezdeFranciscoenLaW — Hernán Peláez Restrepo (@eldoctorpelaez) August 27, 2020

"Doctor, le mintieron, lo engañaron… y lo engañó Yepes", fue la picante declaración que emitió durante su programa semanal. De inmediato aseguró que el encargado de la llegada del exfutbolista había sido el actual presidente de la institución, Ramón Jesurún.

"Jesurún vio la oportunidad para venderle la idea a Queiroz de que ese trabajo lo podía hacer Mario Yepes. Queiroz lo llamó para que cumpliera con la coordinación de hoteles, campos de entrenamiento, relación entre jugadores y cuerpo técnico, un oficial de logisita y las famosas relaciones con los jugadores", fue el argumento que dio el periodista deportivo de Antena 2.

De esta manera Vélez enfatiza que Jesurún le vendió a Queiroz la persona ideal para desempeñar lo que algunos directivos no estaban desarrollando, según él, porque estaban destinados para otras cosas. "En ningún momento director deportivo y miembro del cuerpo técnico", añadió.

"Es mentira aquello que llegó como mérito propio y no por palanca… Mañana no vayan a decir que no les advertí eso, cuando empiecen los partidos, los desencuentros", puntualizó en su fuerte editorial.

