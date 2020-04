Vélez opinó del protocolo y le pegó con fuerza a lo que se habla en las redes sociales

Por el momento la posibilidad de que el fútbol regrese a las canchas de nuestro país está un poco lejos y mientras eso ocurre, las autoridades se encuentran a la espera de una nueva decisión que permita el retorno de la actividad. La Dimayor entregó el protocolo de seguridad y ante este panorama, Carlos Antonio Vélez presentó su posición sobre la medida sanitaria planteada por los médicos y los dirigentes de los equipos del rentado cafetero.

"Ayer se presentó el protocolo de 71 paginas y es muy dificil meterse en temas que no conoce. Ayer mismo el protocolo fue dado y fue entregado para que lo analicen", fueron las palabras con las que el experimentado comentarista deportivo comenzó la edición de su último prorgama Palabras Mayores transmitido desde Antena 2 de RCN Radio.

El documento presentado al Gobierno Nacional delimita, en gran medida, una serie de medidas sanitarias con el objetivo de que se pueda retomar la actividad, y además, que se sigan unas condiciones para la presencia de los deportistas en los entrenamientos y en los partidos de fútbol. "Si a esto le dan vía libre a partir de la segunda semana de mayo, tendriamos para comenzar competencia los primeros días de junio", puntualizó.

"Aqui no han inventado nada, han hecho un acopio de todo lo que manejan todos los países que están a punto de iniciar. Es un acopio adaptado a las necesidades propias del medio. Hay que hacer caso omiso a tanta basura, tanto estiercol regado en las redes sociales. Hay que seguir avanzando el país no puede parar y no solamente el tema fútbol", criticó duramente sobre la información que se está construyendo en el planlo digital.

Por ahora, el futbolero colombiano tendrá que aguantar unos días más hasta que las condiciones estén dadas para que la pelota vuelva a rodar. Desde el Gobierno Nacional, la postura es negativa ante un episodio a puerta cerrada, los médicos y especialistas entregaron su posición sobre este tema y el panorma determina que el tiempo y los casos de contagio serán los encargados darle una respuesta final.



