"Veo que uno de los dos fallece": Mhoni Vidente tras las elecciones presidenciales de Estados Unidos

Mhoni Vidente tiene claro el panorama y reafirma su predicción acerca de quién será el próximo presidente de Estados Unidos: Joe Biden, sin embargo, también tuvo escalofriantes visiones para los días posteriores en que se den a conocer los resultados de las elecciones presidenciales.

Y es que la reconocida astróloga advirtió que una vez que se dé a conocer que el candidato demócrata será el nuevo inquilino de la Casa Blanca, los simpatizantes de Donald Trump saldrán a las calles a manifestarse y se armará toda una guerra campal, pues también anticipó que el todavía presidente de Estados Unidos no reconocerá el triunfo de Biden.

"Mi predicción es de que Joe Biden se queda con la presidencia de Estados Unidos por diferencia mínima, esto va a dar la voltereta completamente hoy o mañana y la gente va a tomar las calles; muchas personas van a salir a protestar porque no lo quieren en el poder", aseguró Mhoni Vidente para el programa de 'Aquí contigo' de El Heraldo.

"Yo creo que viernes o sábado dan el aviso del gane de Joe Biden y después nos vamos a corte, esto va para largo. [...] Pero ese no es el final, el final sería que Donald Trump lo reconozca y lo dudo mucho; esto va a ser una guerra campal", Mhoni Vidente.

Pero eso no es todo, pues en una de sus más escalofriantes predicciones, la famosa vidente cubana también aseguró que el próximo año morirá uno de los dos políticos estadounidenses, ya sea Joe Biden o Donald Trump.

"No es lo único que veo, después, durante seis o siete meses veo que uno de los dos fallece, si no es Joe Baden es Donald Trump, así las consecuencias tan graves", sentenció Mhoni para concluir sus predicciones acerca de las elecciones presidenciales, las cuales se llevaron a cabo el martes 3 de noviembre y de las que aún no se dan a conocer los resultados.

Lee También