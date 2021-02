Ver en VIVO la entrevista de Ibai Llanos con el Kun Agüero en Charlando Tranquilamente

En el tercer episodio de la serie Charlando Tranquilamente, Ibai Llanos entrevistará en esta oportunidad al Kun Agüero, la cara de la gran revolución de la plataforma morada durante el 2020 y que continúa en este 2021. El evento se realizará HOY jueves 18 de febrero y podrás verlo a través de su canal oficial ibai en Twitch de manera gratuita para todo el mundo.

ESTA NOCHE



A LAS 20:00



CHARLANDO TRANQUILAMENTE #3



CON EL KUN



PÓNGANSE ELEGANTES pic.twitter.com/0kdeNhoIyC — Ibai (@IbaiLlanos) February 18, 2021

El rey del streaming vuelve a sacudir las redes con un imperdible capítulo de Charlando Tranquilamente, una serie de entrevistas que inauguró con Gerard Piqué, defensor multicampeón con el FC Barcelona, y que luego continuó con Elxokas, streamer en auge últimamente. Las conversaciones suelen tener un clima ameno, relajado, donde el carisma de Ibai logra generar un clima de confianza donde pueden tocarse temas de público conocimiento o mismo tópicos íntimos del entrevistado.

En la jornada de hoy será el turno de Kun Agüero, ídolo argentino del Manchester City, en una charla que promete ser más que divertida y de muchas risas. Ibai y Sergio han desarrollado una relación mediante Twitch, donde el español fue una de las grandes guías para Sergio en el mundo del streaming y han colaborado en muchos juegos como Among Us, League Of Legends, FIFA, entre otros. No te pierdas ni un minuto de este capítulo.

¿Cuándo será la entrevista de Ibai al Kun Agüero?

El streaming de Charlando Tranquilamente será HOY jueves 18 de febrero.

Horarios por país:

España: 20:00 horas

Argentina: 16:00 horas

Chile: 16:00 horas

Paraguay: 16:00 horas

Uruguay: 16:00 horas

Bolivia: 15:00 horas

Venezuela: 15:00 horas

Colombia: 14:00 horas

Ecuador: 14:00 horas

Perú: 14:00 horas

México: 13:00 horas

Estados Unidos: 11:00 horas ET / 14:00 horas PT

¿Dónde ver la entrevista de Ibai al Kun Agüero?

El tercer episodio de Charlando Tranquilamente se emitirá gratuitamente para todo el mundo en el canal de Ibai en Twitch.

