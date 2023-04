Luego de un lleno completo en el SoFi Stadium de Los Ángeles y un vibrante sábado con acción sin parar durante cinco horas ante más de 80 mil personas, la WWE presentará ese domingo 2 de abril la segunda noche de WrestleMania 39, en la cual se desarrollará una gran cantidad de combates, con el duelo por el Campeonato Universal Indiscutido de la WWE como evento principal.

Los combates de este domingo completarán la cartelera del sábado, y destacan combates que los fanáticos esperan con ansias como la lucha entre Roman Reigns y Cody Rhodes, la cual cerrará el magno evento, así como el duelo entre Finn Balor y Edge dentro de una Celda Infernal. Aunque, como ya sabemos, WrestleMania es un lugar de sorpresas y lo inesperado puede suceder en cualquier momento.

Cartelera de WrestleMania 39 - Noche 2 (2 de abril de 2023)

• Showcase Femenino: Liv Morgan & Raquel Rodriguez vs Shayna Bazler & Ronda Rousey vs Natalya & Shotzi vs Chelsea Green & Sonya Deville

• Brock Lesnar vs Omos

• Edge vs Finn Balor

• Campeonato Intercontinental: GHUNTER (c) vs Drew McIntrye vs Sheamus

• Campeonato Femenino de RAW: Bianca Belair (c) vs Asuka

• Campeonato Universal Indiscutido de la WWE: Roman Reigns (c) vs Cody Rhodes

¿Cuándo y dónde es WrestleMania 39?

WWE Wrestlemania 39 se llevará a cabo este fin de semana, sábado 1 y domingo 2 de abril desde el SoFi Stadium en Los Ángeles, California. El evento comenzará en el siguiente horario en cada país:

• México: 18:00hs

• Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 19:00hs

• Paraguay, Bolivia, Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana: 20:00hs

• Estados Unidos: 20:00hs (ET) / 17:00hs (PT)

• Argentina, Chile, Uruguay y Brasil: 21:00hs

• España: 02:00hs

El WrestleMania Kickoff de la WWE tendrá lugar dos horas antes del evento, y se llevará a cabo en el canal de YouTube de la WWE.

¿Cómo ver Wrestlemania 39 EN VIVO?

Wrestlemania 39 se podrá seguir EN VIVO en todo el mundo a través de la página web oficial de la WWE Network pagando la suscripción de 9,99 dólares mensuales. Además, si es tu primera vez contratando el servicio, podrás disfrutar de un mes gratis.

Mientras tanto, los fanáticos de la WWE dentro de los Estados Unidos también podrán disfrutar del evento a través de la cadena Peacock.