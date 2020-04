Ver en VIVO: transmisión de WrestleMania 36 en México

WrestleMania 36, el evento más esperado de lucha libre, se realizará este 4 y 5 de abril.

Lamentablemente, el PPV en Performance Center de la WWE se llevará a cabo sin público debido a la pandemia de coronavirus.

La pelea estelar de WrestleMania será entre Brock Lesnar y Drew Mcintyre por el título de la WWE.

Cartelera completa:

Campeonato de la WWE: Brock Lesnar (c) vs. Drew McIntyre.

Campeonato Universal de WWE: Goldberg (c) vs. Braun Strowman

Campeonato Femenino de NXT: Rhea Ripley (c) vs. Charlotte Flair.

Boneyard Match: The Undertaker vs. AJ Styles (con Luke Gallows & Karl Anderson).

Kevin Owens vs. Seth Rollins.

Campeonato en Parejas de Raw: The Street Profits (Angelo Dawkins & Montez Ford) (c) vs. Austin Theory & Angel Garza (con Zelina Vega)

Campeonato Femenino de Raw: Becky Lynch (c) vs. Shayna Baszler.

Last Man Standing Match: Edge vs. Randy Orton.

Firefly Funhouse match: John Cena vs. «The Fiend» Bray Wyatt.

Campeonato Femenino de SmackDown: Bayley (c) vs. Naomi vs. Tamina vs. Sasha Banks vs. Lacey Evans.

Elias vs. King Corbin.

Campeonato Intercontinental: Sami Zayn (c) (con Shinsuke Nakamura & Cesaro) vs. Daniel Bryan (con Drew Gulak).

Dolph Ziggler (con Mandy Rose) vs. Otis (con Tucker).

WWE SmackDown Tag Team Championship Ladder match: John Morrison & The Miz (c) vs. The Usos vs. The New Day

Aleister Black vs. Bobby Lashley (con Lana)

WWE Women´s Tag Team Championship: The Kabuki Warriors vs. Alexa Bliss y Nikki Cross

Día y horario: ¿cuándo es el WrestleMania 36?

El WrestleMania 36 se llevará a cabo este sábado 4 y domingo 5 de abril en el Performance Center de la WWE.

Horario del evento según cada país:

España: 01:00 horas

Argentina: 20:00 horas

Uruguay: 20:00 horas

Nueva York: 19:00 horas

Venezuela: 19:00 horas

Chile: 19:00 horas

Puerto Rico: 19:00 horas

República Dominicana: 19:00 horas

Paraguay: 19:00 horas

Colombia: 18:00 horas

Perú: 18:00 horas

Ecuador: 18:00 horas

México: 17:00 horas

*Los horarios son los mismos para el 4 y 5 de abril

Transmisión: ¿cómo ver el WrestleMania 36 en vivo?

El evento se podrá ver en vivo a través de la página web WWE Network pagando la suscripción de 10 dólares mensuales o aprovechando la promoción del primer mes gratuito.

Además, estará disponible en FOX Sports PPV y el canal Fox Action Premium transmitirá el evento para toda Latinoamérica.

UFC 246: FOX Action Premium / UFC 246: FOX Action Premium HD

Movistar: Canal 184 - Movistar HD: Canal 788 / Canal 197

DirecTV: Canal 561 - DirecTV HD: Canal 1561

Claro TV: Canal 325 Este / Canal 326 Oeste - Claro TV HD: Canal 333 / Canal 623

#WrestleMania is TOO BIG FOR JUST ONE NIGHT, and this match may end up being too big for @WrestleMania.



Who ya got: #WWEChampion @BrockLesnar or @DMcIntyreWWE? pic.twitter.com/YX0ExcWEgF — WWE WrestleMania (@WrestleMania) March 24, 2020

Lee También