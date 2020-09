Ver en vivo la final del ATP Masters 1000 de Roma entre Diego Schwartzman y Novak Djokovic

Forzaaa Roma ti amo ❤️���� Full heart here at @internazionalibnlditalia surrounded by so many wonderful people who make this tournament feel like home. See you at semis ������ #ibi20 #idemooo Велико ми је задовољство да играм овде у Риму, посебно што сам окружен толико дивним људима који ми са пуно топлине и љубави иду у сусрет. Ви их не видите на трибинама, али они су свуда око нас и чине овај турнир једним од најлепших. Стварно се осећам као код куће! Идемоооо даље ������������

