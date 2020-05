Vibrante empate 3-3 entre Unión y Bucaramanga en la eLiga Dimayor

Sigue la continuidad de la fecha 3 de la eLiga Dimayor y a escena volvieron dos de los integrantes del grupo C de esta campeonato que se juega en el FIFA 20. Los representantes de Unión Magdalena y Atlético Bucaramanga se midieron en un partido lleno de muchas emociones, pero al final ambos equipos se repartieron el botín de puntos.

Luego de que Once Caldas le ganara a Envigado en el partido de la jornada anterior, era el turno de Unión y Bucaramanga para sumar puntos y no dejar que el 'Blanco Blanco' se escape en la punta. Además, esta fecha descansó el líder Millonarios lo que abría una ventana para apretar las cifras del grupo C.

Al final, fue un show de 6 goles para un vibrante 3-3 entre el Ciclón y el Leopardo. Aunque quedó el sinsabor de la igualdad, el partido estuvo lleno de mucho color gracias a la alegría y la personalidad de Ever Valencia, futbolista representante de Atlético Bucaramanga. Cada gol que anotó lo celebró con mucho sabor quedándose con las mejores postales de este encuentro virtual en el FIFA 20.

Tabla de posiciones en el Grupo C:

1) Millonarios 6 pts / 2 PJ / 10 GF / 5 GC / 5 DG

2) Once Caldas 6 pts / 3 PJ / 9 GF / 6 GC / 3 DG

3) Unión Magdalena 4 pts / 2 PJ / 6 GF / 4 GC / 2 DG

4) Bucaramanga 1 pts / 3 PJ / 8 GF / 12 GC / -4 DG

5) Envigado 0 pts / 3 PJ / 3 GF / 9 GC / -6 DG

Lee También