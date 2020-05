Vicente Fox despertó la polémica: "Ni siquiera tengo para comer"

Vicente Fox desempeñó el cargo de presidente de México entre el 1 de diciembre del 2000 hasta el 30 noviembre de 2006. Durante una entrevista para la cadena CNN en Español, causó mucha sorpresa con sus declaraciones.

Debido a la pandemia del Coronavirus, el empresario y ex abanderado por el Partido Acción Nacional (PAN) aseguró que tiene dificultades económicas, que vive al día y que no siempre tiene para comer en su casa en Guanajato.

"Yo trabajo en el rancho y así hemos logrado salir adelante. No hay riqueza, ni dinero escondido. Vivo al día. Todo el dinero lo he metido a las fundaciones como Vamos México, Centro Fox. Ahorita difícilmente tengo para comer, yo no le he robado un centavo a nadie. He hecho mi patrimonio con trabajo y con una herencia que nos dejó mi padre a mis nueve hermanos", manifestó.

Me pareció que los millones y millones de personas de todas las religiones y nacionalidades que elevamos nuestra plegaria y oración, unidos con el Papa Francisco,

Logramos que la cúspide de la Pandemia

iniciara su descenso en los días santos.

"La fuerza de la mente y oración" — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) April 15, 2020

"Tuvimos que cerrar las tres fundaciones por posibles brotes de contaminación. Lo que es Centro Fox, Vamos México y lo que es Crisma, que está en San Miguel de Allende, donde atendemos a 250 personas con discapacidad cerebral y que por el momento no es posible atenderlas porque ponemos en riesgo su salud", comentó.

Con respecto a la cifra de infectados, el político aseguró que no confía en los números que propicia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya que "son ocultados para no dañar su imagen pública".

Además, el ex-mandatario criticó lo cerrado que es el actual Jefe de Gobierno: "Cuando se tiene tal exceso de poder, se tiende a no escuchar otras voces y a pensar que uno tiene la razón sin importar lo que los demás digan".

