A Alex Caniggia le dieron la medalla de plata y se enojó: "Metetela en el c..."

La estadía de Alexander Caniggia viene dando que hablar en MasterChef Celebrity, ya que está mostrando un altísimo nivel en la cocina, cosa que pocos esperaban.

El hijo del Pájaro tuvo una semana soñada y cautivó al jurado con unas presentaciones culinarias excepcionales, cosa que lo llevaron a ser de los mejores de la semana.

De esta manera, Georgina Barbarrosa, Daniel Áraoz y él quedaron catalogados como los tres mejores del programa. Pero el premio se lo terminó llevando el actor y humorista, dejando a Alex en el segundo puesto.

Al recibir la medalla de plata, Caniggia no ocultó su decepción por no haber sido el mejor de todos. Cuando Santiago del Moro le preguntó el porqué de su tristeza, el joven disparó: "La segunda metétela en el culo, no la quiero. ¿Viste cómo quedé? Re caliente".

¡Tranquilo, Alex!

Lee También