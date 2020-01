Video: Danna Paola explotó contra Gibrán tras llamarla "culera" y lo humilló delante de todos

Danna Paola, que se encuentra trabajando como jueza en el programa "La Academia" de TV Azteca, explotó con un concursante al enterarse que le faltó el respeto.

Es que Gibrán llamó "culera" a la artista en una conversación que mantuvo con otra participante sin saber que luego ella lo iba a ver.

Ante esto, Danna explotó y le puso los puntos al aire: "Yo estoy en esta silla no para verme bonita, porque llevo 20 años de carrera en esto y nunca le falté el respeto a nadie".

"Yo no vengo a ser tu amiga. Si te caigo bien o te caigo mal realmente no me importa. Si te importa más lo que la gente y los fans digan de ti o lo que realmente quieres crecer, entonces ninguna de nuestras críticas te importan o te hacen crecer", comentó la actriz.

Y añadió: "Que triste por ti porque yo no sé a qué regresaste a este proyecto, porque no has avanzado y no has hecho nada desde que regresaste. Hay mucha gente allá afuera que tiene mucho talento, que podría ocupar tu lugar".

"Así que sí lo que yo te digo para ayudarte y hacerte crecer, te hace creer que soy culera contigo, lo siento mucho, yo no vine aquí a ser tu amiga, ni a decirte lo que realmente quieres escuchar", sentenció la exitosa cantante.

