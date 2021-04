Video: Ibai estaba jugando al Marbella Vice cuando apareció el Kun Agüero y rompió todo

Hablar de Ibai Llanos es hablar de quien es, para muchos, el streamer más destacado del mundo en la actualidad. Y no es exagerado, ya que el español no se cansa de deslumbrar en todas y cada una de sus apariciones por las diversas plataformas en las que participa. No por nada es considerado como una celebridad de internet.

En ese contexto, este lunes, Ibai Llanos, que el fin de semana estuvo siguiendo de cerca todo lo que tuvo que ver con el Clásico de España entre Real Madrid y Barcelona, se despachó con una nueva aparición jugando al 'Marbella Vice'. Y lo estaba haciendo muy tranquilo hasta que, de repente, apareció uno de los mejores delanteros del planeta.

Sí, por supuesto, nos referimos a Sergio Agüero. El actual delantero de Manchester City y con pasado en Independiente y Atlético de Madrid es un fanático de los videojuegos y del streaming, por lo que dio la nota con su aparición en vivo. Esto, por supuesto, generó la espectacular reacción de Ibai Llanos, sobre todo con los comentarios del Kun...

Cabe destacar que el experimentado delantero argentino de 32 años de edad se encuentra analizando propuestas para su futuro luego de que se confirme su desvinculación de Manchester City en el próximo mercado de pases. Más precisamente a partir del 30 de junio, cuando finalizará su actual contrato con el club inglés.

Minuto 3 del Kun en Marbella Vice:



Minuto 3 pero literalmente el minuto 3 pic.twitter.com/CuvKOF9qDu — Ibai (@IbaiLlanos) April 12, 2021

Lee También