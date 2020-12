Ivana Nadal: "Date amor, hacé lo mismo con el resto, y el Covid no te toca"

Ivana Nadal se metió una vez más en el centro de la polémica mandando uno de sus típicos mensajes por las redes sociales.

Desde las playas de Brasil, la influencer quiso hablarle a todos aquellos que tienen miedo por la pandemia del coronavirus.

"Lo que te consumen son los medios de comunicación, apaguen la tele loco, vivan su vida, respiren su aire. No es todo tan dramático como te lo están vendiendo. Concentráte en tu vida, cuidá tu interior, fortalecé tu sistema inmunológico", comenzó.

Luego, agregó: "Apagá la tele, dejá el miedo de lado, el único dueño de tu vida sos vos. Si seguís poniendo tu energía en el resto, en las cosas que no tenés, no lográs, no te vas a mover de ahí. Y te bajan tus defensas, tu sistema inmunológico se pone débil, porque no te das amor, y ahí llega el Covid, o cualquier otra enfermedad".

"Ivana Nadal":

Por las historias que publicó en Instagram pic.twitter.com/PtM7oW5ke8 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) December 28, 2020

Y cerró con unas palabras que fueron muy cuestionadas: "¿Cómo fortalezco tu sistema inmunológico? Primero, prestándote atención, seguro la base de todo lo que te está faltando es valorarte, sentirte alguien en la vida, levantarte y desearte buen día, entonces empezá por vos, date amor, hacé lo mismo con el resto, y el Covid no te toca amigo".

Lee También