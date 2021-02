James volvió hablar del Madrid y fue con nostalgia: "Ya nadie me quiere ahí"

Desde que James Rodríguez entró de lleno en su faceta como 'streamer' en Twitch, el colombiano ha dejado ver una imagen desconocida de él. Del hermetismo, pasó a compartir con sus seguidores y hablar libremente sobre varios temas del fútbol y de su carrera profesional. Esta vez, habló de su retiro.

Aunque todavía falta tiempo para eso, el colombiano no gambeteó la pregunta de uno de sus seguidores sobre el lugar donde le gustaría finalizar su carrera como profesional. James adelantó que por ahora no piensa en eso y que no se ve acabando su carrera en el Fútbol Profesional Colombiano.

En esa charla, lo acompañó un 'streamer' español que jugada con él en ese momento. 'Flexz', quien también es reconocido hincha del Real Madrid, le dijo que debería volver al cuadro Merengue. James sonrió, pero tiró la respuesta más triste e inesperada: "Ya no me quiere nadie ahí... Es parte del fútbol, muchachos".

Lo que dijo James cuando le propusieron volver al Real Madrid:

�� @jamesdrodriguez fala sobre sua aposentadoria:



Será em algum clube colombiano? Será no Real Madrid? pic.twitter.com/k1Aqw4A975 — ���� JAMES RODRÍGUEZ BRASIL (@jamesrodrigbra) February 24, 2021

Lee También