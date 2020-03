A Jessi Uribe se le soltó la lengua y 'boleteó' a Andy Rivera y Lina Tejeiro

Días atrás, Jessi Uribe y Paola Jara se juntaron en Instagram para realizar un miniconcierto entre los dos. Su objetivo era incentivar a la gente a permanecer en casa para evitar el contiago del Coronavirus.

Durante un largo rato, los dos cantarons juntos, cada uno interpretó sus éxitos y por primera vez compartieron juntos en la red social desde que confirmaron su relación. Sin embargo, Jessi Uribe aprovechó para sacarse un poco la atención para mandársela a Andy Rivera y Lina Tejeiro.

En un momento del video en directo en Instagram, Jessi Uribe empezó hacer la introducción al tema 'Alguien me gusta', canción que realizó junto a los Rivera (Andy y Jhonny). Ahí botó la bomba: "A Lina hay que dedicarle ‘Alguien me gusta, pero no puedo decirle", a lo que Paola Jara lo animó y ahí se soltó todo: "Dedícasela, Dedícasela".

En ese instante, se supo todo. Jessi Uribe soltó la lengua y botó la dedicatoria: “Para Lina, con mucho cariño, de parte de un amigo al que le pintaron muchos pajaritos en el aire”. Esta última parte, la de 'Pajaritos en el aire', hace clara alusión a la canción de Andy Rivera.

Jessi Uribe y la dedicatoria, en vivo, a Lina Tejeiro y Andy Rivera:

Boleteada que les pego Jessi Uribe a Andy Rivera y Lina Tejeiro. pic.twitter.com/6pt3sXtMtt — Vieja Cruda (@CrudaVieja) March 19, 2020

