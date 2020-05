Video: Jessica Cediel presentó los resultados de su operación

En los últimos días, Jessica Cediel se encuentra muy activa en las redes sociales en donde se ha tomado tiempo para compartir y responder algunas preguntas a sus seguidores.

En una jornada con mucha sinceridad, la bella presentadora de televisión le presentó todos los resultados de la operación por biopolímeros que se realizó anteriormente.

Muchos usuarios le consultaron sobre el estado de sus glúteos y la comunicdora no tuvo ningún inconveniente en mostrarles el estado de ellos.

"No me rellenaron, así quedó, eso es lo que hay. Nunca he tenido implate y siempre tuve una buena cola

para mi cuerpo", dijo.

