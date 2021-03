MasterChef: Andrea Rincón aplastó las papas en el piso con sus borcegos y la destrozaron

Como todos los lunes, MasterChef arrancó una nueva semana de desafíos para sus participantes, que siguen dando muchísimo que hablar a lo largo de cada emisión.

Andrea Rincón, Alexander Caniggia, Candela Vetrano y Dani La Chepi son algunos de los tantos personajes mediáticos que tiene el certamen de cocina. En esta oportunidad, los participantes tuvieron que trabajar en duplas, y una de ellas estuvo compuesta por Rincón y Vetrano, quienes se encargaron de presentar un ojo de bife con papa aplastada y salsa de pimientos.

Las participantes tuvieron serios problemas para aplastar la papa, y la modelo decidió ponerla entre dos planchas y aplastarlas con el peso de su cuerpo, algo que fue rápidamente percibido por uno de los jurados.

En plena devolución, los chefs profesionales no perdonaron a Andrea, que reconoció haber utilizado esa técnica. "Yo no creo que aunque no se dediquen a la cocina les tenga que explicar que poner algo en el piso no va. Hay mucha responsabilidad en la manipulación del alimento porque le pueden hacer muy mal a la persona que lo coma", explicó Damian Betular.

En su defensa, ambas expresaron que decidieron hacerlo de esa manera porque tanto la espátula como el pisapapas no les resultó.

