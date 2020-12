Video: Ruggeri atendió a Fantino y todo ESPN se murió de la risa

En ESPN FC, el programa de todos los lunes a la noche, Alejandro Fantino estaba romantizando a la derrota. Se estaba mostrando enamorado de las caídas en la vida. Óscar Ruggeri lo estaba escuchando hasta que no aguantó más.

"La derrota tiene una cosa de gloria", tiró el conductor. Y el campeón del mundo con la Selección Argentina le gritó:"No mirés más ese teléfono a ver el rating cómo está, perdimos perdimos, a la mierda, no mirés el rating, chau 3 puntos, no cambiá el tema, ¿quién nos ganó?".

Y continuó: "Listo, vamos a casa, bien, terrible programa, nos ganaron todos, pero nosotros contentos 'qué buena charla, chau'".

Claro, todo el estudio se mató de la risa. Luciana Rubinska, quien estaba en el programa, estaba tirada en la mesa llorando. ¡Hasta el propio Fantino tuvo que reconocer la derrota!

Grandes minutos de Ruggeri...

+ Los videos:

Ruggeri



Porque dio una clase práctica de Bilardismo aplicado a todo, y lo dejó a Fantino como lo que es: un vendehumo al que en el fondo solo le importa el rating. pic.twitter.com/EGBrKj6Rrs — ¿Por qué es tendencia? (@Tendencia_Peron) December 8, 2020

#ESPNFC �� | ESPN 2



"¿EN QUE TE CONVERTISTE, FANTINO?"



Para Oscar Ruggeri solo sirve ganar y lo dejó en claro en la picante mesa de los lunes. pic.twitter.com/pyEgFZqxxw — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) December 8, 2020

