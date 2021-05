Video: Agüero enganchó a su novia hablando con otro y se puso en "modo toxi"

Como todos saben, Sergio Agüero explotó su potencial en otro ámbito que tiene poco que ver con el fútbol: el stream. La cuarentena provocó que el Kun empezara a transmitir en vivo por diversión, y terminó marcando un antes y un después en su día a día. Su particular humor y su carisma lo llevaron a tener muchísimo éxito en el mundo de Twitch, a tal punto de considerarlo como un segundo trabajo.

En las últimas horas se hizo viral un clip de un directo reciente, donde escuchó a Sofía Calzetti, su novia, teniendo una conversación con un personaje desconocido para él. Luego de escuchar la palabra "mentiroso" de parte de su pareja, el futbolista del Manchester City entendió que estaba hablando con un hombre e hizo una secuencia espectacular, basada en preguntas e hipótesis.

"¿Ustedes escuchan a Sofía? ¿Con quien está hablando? No seas mentiroso... ¡Gordi! ¿A quién le dijiste no seas mentiroso?... Ah, tiene una reunión", fueron las primeras sensaciones del goleador en su stream, que intentaba entender: "Bueno, suele pasar que en una reunión a veces juegue el chamuyo flaco. Mentiroso tiró. Mucha confianza en la reunión... O sea, hay que decirle mentiroso a uno en una reunión, tipo...".

Mientras seguía escuchando de forma inevitable la conversación que mantenía su conviviente, se empezó a poner nervioso: "Bueno, ¿qué hago? Le está contando que está tomando mate. Por las dudas no escuchemos, sigamos charlando acá con otra onda... ¡le está explicando que toma amargo o con azúcar! ¿Qué reunión es esa?". Esa fue la gota que rebalsó el vaso, y no se contuvo: "¿Qué es, una reunión de mate? ¿Cómo va la reunión? ¿Todo bien? ¿De qué están hablando? Ah, ok, hacé la tuya, listo".

Después de dejar a Sofía tranquila, el Kun le puso paños fríos a la situación: "Hay que controlar el arco, porque sino... Por las dudas. Ella sabe. Ustedes se ríen porque son bravos. Pasan esas cosas". En el chat, obviamente, estaban todos estallados de la risa. ¡Tranquilo, Sergio!

+ El video del Kun en modo toxi

La reunión de Sofía y la preocupación del Kun: "HAY QUE CONTROLAR EL ARCO" �� pic.twitter.com/3lphqiU2QQ — TyC Sports (@TyCSports) May 7, 2021

