La miradas de la prueba de ruta del Campeonato Nacional de Ciclismo estaban puestas en el actual campeón del Tour de Francia: Egan Bernal.

Sin embargo, el ciclista zipaquireño sufrió una caída en el kilómetro 174 de la prueba disputada en Tunja. La transmisión oficial de la competencia no registro este percance, pero por las redes sociales se pudo ver como el público intentó auxiliarlo.

Después de unos minutos, Egan logró reponerse y volver a la bicicleta con varias cortadas y raspones en su cuerpo.

El lote liderado por Nairo Quintana decidió reducir la velocidad y esperar a que el pedalista del Team Ineos retomará el ritmo y los alcanzará. Una gran muestra de respeto.

La victoria se la llevó Sergio Higuita, del EF Education First, y el podio lo completaron Bernal y Daniel Felipe Martínez, segundo y tercero respectivamente.

“Pensé en retirarme. La caída fue muy fuerte. De hecho, en algún momento quede mareado y no sabía que estaba pensando. Me repuse y dije voy a intentar porque estoy en Colombia y son los campeonatos nacionales. La verdad que si hubiera sido otra carrera me hubiera retirado”, declaró Egan.

Egan Bernal se refirió a la caída que sufrió en la competencia

