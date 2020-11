Hijo de Carlos Antonio Vélez pidió a Joe Biden que deje ganar a Trump

Las elecciones presidenciales en Estados Unidos están que arden ya que tras más de 12 horas de haberse cerrado las urnas en todos los estados, todavía no hay un ganador claro entre el actual presidente, Donald Trump, y Joe Biden.

El candidato del Partido Demócrata aventaja por varios votos electorales a Trump y desde ya se están tejiendo toda una serie de versiones desde el lado Republicano de que hubo fraude en las elecciones y todo indica que el ganador está lejos de conocerse.

Ante esto, hay quienes defienden a Biden, otros a Trump, según su inclinación política y quieren que gane su candidato de cualquier manera, pero nunca se había visto que alguien sugiriera que el otro candidato, por "caballerosidad", se rindiera.

Bueno, ese es el caso de Luis Carlos Vélez, hijo de Carlos Antonio, quien está en la cobertura de las elecciones presidenciales desde territorio estadounidense y salió en el noticiero pidiéndole a Joe Biden que se rinda para evitar que el largo proceso legal que se avecina.

"Ya lo hicieron con Wisconsin, van a terminar haciéndolo con Pennsylvania, tendría que ser un acto de caballerosidad muy grande de Joe Biden de decir: 'hombre, yo no quiero un dolor muy grande en este país, un estrago muy grande en este país y voy a conceder'. Porque del lado de Donald Trump van a sacar toda la batería legal para hacer de esto algo mucho más lento y de subirse a la presidencia de Estados Unidos, si él considera que no lo han tratado de una manera justa, como muchos analistas coinciden en que no lo han tratado".

Tras conocerse estas palabras, el video se hizo tendencia en las redes sociales rápidamente y le han llovido muchas críticas a Vélez ya que muchos consideran que no está siendo imparcial, aunque él asegura que lo sacaron de contexto y publicó el video completo. Juzguen ustedes.

Algunos expertos en mentiras y sacar de contexto, atacan de nuevo. Acá lo que se dijo completo. Trump sacará toda su batería legal en caso de perder. No es un buen perdedor. Biden, si pierde, concederá ya que entiende que una eventual pelea legal le hará mucho daño a EEUU. pic.twitter.com/EOVxpv0LbY — Luis Carlos Vélez �� (@lcvelez) November 4, 2020

Lee También