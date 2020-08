Vanessa de la Torre hizo incomodísima pregunta a Duque y piden cierre de Caracol

Las controversias y discusiones debido a la captura de Álvaro Uribe Vélez siguen siendo el pan de cada día en las redes sociales y medios de comunicación colombianos y poco o nada se habla de otro tema debido a la importancia de la figura del expresidente en el país.

Como es conocido públicamente, el actual presidente de la república, Iván Duque, llegó a su cargo gracias al apoyo de Uribe y muchos comentan, hasta en los círculos más cercanos, que realmente nadie lo respeta y quien gobierna es el expresidente.

Lo cierto es que Duque, aún en su calidad de presidente, ha salido en defensa férrea de Uribe, atacando de una u otra forma al Poder Judicial por la decisión que se tomó y abriendo una puerta bastante polémica.

En este marco, en Noticias Caracol, el director Juan Roberto Vargas y la periodista Vanessa de la Torres asistieron a una entrevista exclusiva con Duque, en la Casa de Nariño, para hablar sobre el tema de Uribe y otros asuntos del país.

En medio de esto, Vanessa quiso recordarle a Duque que él era el presidente de todos los colombianos y no solo de los uribistas, por lo cual preguntó: "¿Presidente, usted no se está extralimitando, usted no es un ciudadano común, usted es el presidente de la república, de los que están en contra de la decisión, como de quienes aplauden...?"

