Los 'rompevidrios' robaron al 'Tino' Asprilla en Bogotá, mientras sacaba plata

La inseguridad sigue disparada en Bogotá y, este jueves, Faustino Asprilla fue victima de los famosos 'rompevidrios', luego de que finalizara su trabajo en el programa ESPN FC Colombia y saliera rumbo a su domicilio.

Según explicó 'El Tino', todo sucedió en menos de un minuto cuando cerca del Parque de la 93 se detuvo a sacar dinero en efectivo de un cajero y cuando volvió ya los delincuentes habían hecho de las suyas.

"Vea lo que me acaba de pasar en Bogotá, Parque de la 93, me bajo a un cajero, me rompieron el vidrio y me sacaron un bolso que tenía acá atrás", asegura el exfutbolista de la Selección Colombia.

Y luego, agregó: "Vea cómo quedó esto (señalando el vidrio de su vehículo). Un minuto me demoré, ¡un minuto! Entré cajero, salí y ya me habían roto el vidrio y se me robaron un bolso".

— Blademir Bermudez bahamon (@BlademirB) March 19, 2021

Las autoridades aún no se han pronunciado acerca del tema y el futbolista tampoco en sus redes sociales ha realizado la respectiva denuncia.

