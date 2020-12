Video: el día que el Diego coqueteó con Alina Moine al aire

Desde hace más de una semana, después de lo que fue la muerte de Diego Armando Maradona, las redes sociales están inundadas de cosas del mejor futbolista de todos los tiempos. Los videos viejos son unos de los preferidos por los usuarios.

En las útlimas horas, el que se volvió viral es uno en la previa de la final del Mundial de Brasil 2014 entre la Selección Argentina y la Selección de Alemania, que terminó con triunfo del elenco de Europa.

En el video se lo puede ver a Diego junto a la conductora Alina Moine. En el mismo, ella comienza preguntándole al 10 si "¿tenemos permiso para soñar".

A lo que él, coqueteando un poco, le respondió: "Sí, soñamos dale. No sabés lo que estoy soñando yo. No te das una idea lo que estoy soñando yo. Con la copa y todo. Me imagino la copa, el champagne al lado".

Ella se mataba de la risa y parecía que los dos vivían un momento de relajación, de diversión. Y van a seguir saliendo videos de Maradó...

+ El video:

Cuando tengo bajones, recuerdo a Diego intentando chamuyarse a @AlinaMoine y se me pasa todo.

El "permiso para soñar" sucedió el 12 de julio de 2014, un día antes de la final ante Alemania en Brasil. pic.twitter.com/NQxzhQ9xzp — La Pelota No Se Mancha (@Diego10Querido) December 4, 2020

