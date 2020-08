Video: el impresionante rescate de la hermana de Enner Valencia de un secuestro

Luego de haber sido secuestrada en San Lorenzo (Esmeraldas, Ecuador) el pasado 17 de agosto, Erci Valencia fue rescatada por la policía nacional y las autoridades tras una gran búsqueda que parecía no tener resultado. La hermana de Enner, exjugador de Tigres UANL, fue encontrada en óptimas condiciones y llevada con su familia.

La fuerza de seguridad dejó en evidencia este impresionante momento a través de un video que fue difundido rápidamente en las redes sociales. A Erci se la puede ver más que asustada, y no hizo otra cosa que agradecer a sus héroes y pedir que la lleven a su casa.

Enner, quien hace horas firmó su contrato con el Fenerbahçe S. K. de la liga de Turquía, se mostró más que conforme por el trabajo del gobierno de Ecuador y les agradeció en Twitter. Además, confesó que el rescate de su hermana significa para él el día más feliz de su vida.

Muchas gracias sr. Presidente por la apertura que tuvo conmigo y mi familia. Fue importante para nosotros la comunicación directa con usted y su equipo. Nuevamente gracias a los señores de la Policía y ÚNASE. �� https://t.co/HhWA7E0tAH — EnnerValencia (@EnnerValencia14) August 29, 2020

"Muchas gracias Sr. Presidente por la apertura que tuvo conmigo y mi familia. Fue importante para nosotros la comunicación directa con usted y su equipo. Nuevamente gracias a los señores de la Policía y la Unase", expresó el exdelantero del West Ham.

En una emotiva publicación sobre el tema, comentó: "No tengo palabras para expresar lo que hoy siento. De los días más felices de mi vida. Un día lleno de emociones y de sentimiento encontrados. Solo me queda agradecer a todos quienes de alguna manera u otra nos mostraron su cariño y apoyo incondicional. Hoy me doy cuenta del cariño de mi gente, muchas veces se tiene familia de sangre pero también se tiene familia de corazón. Gracias mi Dios por devolverme a mi hermanita".

