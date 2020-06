Paola Jara le pegó tremenda cachetada a Jessi Uribe en su concierto virtual

A pesar de la lluvia de críticas que recibieron, finalmente el sábado pasado se llevó a cabo el concierto virtual pago de Paola Jara y Jessi Uribe, quienes compartieron con sus seguidores esta presentación.

Los asistentes al evento aseguraron que en principio hubo problemas técnicos a la hora del ingreso, pero finalmente todo se solucionó y el evento se llevó a cabo de la mejor manera.

Y esta semana ya se están empezando a comentar las cosas que se vieron en dicho concierto y no pasó desapercibido una acción que ya se hizo tendencia en las redes sociales.

Luego de cantar varios de sus éxitos, Jessi y Uribe se metieron en el papel de los hermanos Joaquín y Lucía Galán, cantantes del dúo Pimpinela, para interpretar la canción ‘Olvídame y pega la vuelta’.

Pero Paola Jara se metió mucho en el papel y justo después de cantar la estrofa “olvídate todo que tú para eso tienes experiencia”, le da una tremenda cachetada, como parte del show, que le puso la mejilla roja a Jessi Uribe.

“No vayas a cantar, espera me sobo que me diste duro, la madre que hace mucho no me cacheteaba así”, en ese instante Paola entre risas le preguntó: “¿a es que está acostumbrado a las cachetadas”; Jessi responde “sí, que (Paola Jara) ya la ha pegado varias”.

La intérprete de “El Cigarrillo”, aceptó que le había dado dos cachetadas, pero como parte del espectáculo, por eso Jessi le dijo "SÍ, pero te das garra”.

