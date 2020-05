Video: la 'echada de perros' que le pegó Esperanza Gómez a Alejandra Azcarate

Por estos días se está haciendo muy de moda realizar Instagram Live y entre celebridades están haciendo juntes que antes no veíamos y que se hicieron posibles gracias a la cuarentena obligatoria que se está viviendo en Colombia y gran parte del mundo entero. Los famosos aprovechan el tiempo libre para interactuar entre ellos y estar en contacto con todos sus seguidores.

Precisamente eso fue lo que hicieron Alejandra Azcarate y Esperanza Gómez. La modelo y la actriz de películas para adultos tuvieron una charla bastante entretenida. Sin embargo, todo se salió de control cuando la entrevistada recordó una pregunta sobre con cuál personaje de Colombia tendría una fantasía sexual.

"De hombre ninguno. De mujeres... precisamente hace poco entré a tu Instagram y vi una foto donde te veías muy linda", le dijo Esperanza y Azcarate armó el escándalo.

"Ahhh... mamá: ¡Esperanza me quiere echar a la muela! ¡¿Tu entiendes lo que está pasando acá? Te puedes convertir en la suegra de Esperanza Gómez"

Luego de las risas por el piropo, Azcarate se sinceró y le bajó a más de uno la idea de que ella pudiese tener un encuentro íntimo con Esperanza Gómez: “La verdad, con las mujeres tengo mucha empatía, pero desde otro lugar. Realmente no me despiertan ningún tipo de pasión, puedo ver una vieja empelota y me pongo a hablar con ella”.

Así fue el piropo que le lanzó Esperanza Gómez a Alejandra Azcarate:

Lee También