Conmovedor relato del primer paciente recuperado por Coronavirus en Colombia

La pandemia del Coronavirus sigue dejando datos devastadores en todo el mundo, sobre todo en Europa, donde se cuentan por miles los muertos que hay todos los días. En Latinoamérica todavía no se ha dado el efecto tan fuerte, y por eso se están tomando todas las medidas necesarias para que el contagio no sea masivo y no genere un grave problema, aunque ya se empiezan a ver las consecuencias en algunos países que no tomaron medidas a tiempo.

En Colombia no es alentador el panorama del Coronavirus y el pasado jueves santo, el Ministerio de Salud de Colombia presentó la nueva cifra que dejó un registro que continúa siendo alarmante. Un total de 2.223 personas han contraido la enfermedad y este jueves se sumaron 169 casos más dentro de los cuales se recuperaron 174 personas y fallecieron 69. Pero uno de los muertos causó sorpresa entre los ciudadanos ya que, según afirmar sus familiares, no salía de su casa.

En Bogotá ya se registran más de 1000 casos de contagio y en los próximos días se espera un aumento considerable.

Afortunadamente, el número de pacientes recuperados sigue creciendo y cada vez se demuestra que es posible superar esa adversidad. Y en Colombia, el primer recuperado del virus se animó a hablar y a contar su experiencia para prevenir a las personas que todavía no toman conciencia de los duros momentos que se pueden pasar, de no seguir las recomendaciones, y para quienes lo sufren sea un testimonio de que hay luz de esperanza.

�� Ayúdanos a compartir el testimonio de Giovanni Uribe, el primer paciente de COVID-19 recuperado de la UCI del Hospital Simón Bolívar.



Solo con inteligencia colectiva podremos superar este reto. #CuarentenaPorLaVidapic.twitter.com/Z3dPQmX7PR — Sec. Seguridad BOG (@SeguridadBOG) April 10, 2020

El hombre se animó a contar su caso, a través de un video, para advertir a las demás personas de la gravedad: “Me enteré de que estaba con el virus 8 días después que me desperté en la UCI del Simón Bolívar, donde me informaron que tuve que ser trasladado al hospital a causa de que convulsioné y perdí el conocimiento a causa del virus”, dijo Giovanni Uribe.

El afectado también aprovechó para enviar un mensaje a la población más joven, a la que le dijo que el virus no distingue de edades a la hora de atacar. “Uno cree que esto a una persona joven no le va a pasar, y por eso quiero que las personas que en este momento están sufriendo a causa de este virus que luchen y crean que sí se puede. Tener fe en Dios y en la Virgen, y en las manos que nos están cuidando en este momento, nos va a ayudar mucho”, comentó.

Lee También