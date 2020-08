Video viral: hay que tener mucho cuidado con las papas fritas diabólicas

Amigos y amigas de Bolavip, ¿cómo están? ¿Todo en orden? ¿Respetando la cuarentena? Muy bien, así me gusta.

Sabemos que son tiempos dificiles, por eso desde nuestro lugar tratamos de acompañarlos de la mejor manera posible.

¿Qué? ¿No están motivados todavía? Ok, no importa: vamos a dejarles un temón old school para que lo hagan.

Bien, ahora con todo listo, pasamos a presentarles el que será el video viral diabólico del día.

Nada de animales ni humanos: nuestra protagonista de hoy es...¡una papa frita!

MAN TENGO UNA PAPA FRITA MOTORIZADA pic.twitter.com/cpkOiUZzyh — che pibe ෴ (@che_314be) August 15, 2020

Este hombre puso al tubérculo a freír, pero el mismo pareció tener vida propia y circuló por el aceite como si estuviera motorizado. ¡Mucho cuidado!

