Explotó en TikTok: los mejores bailes imitando a Shakira en Girl Like Me

Para nadie es un secreto que TikTok fue la red social más consumida durante el 2020 y en medio de todas las dificultades que nos trajo la pandemia y demás problemas, los videos en esta app fueron tendencia a lo largo de los últimos meses.

Y el común denominador de las grabaciones que se vieron fueron las coreografías de las más famosas canciones que se dieron a conocer durante el año, algunas muy bien logradas y otras simplemente para el olvido.

La última que se ha hecho tendencia en TikTok y ha sido replicada millones de veces es la de la canción Girl Like Me protagoniada por Shakira con The Black Eyed Peas, en la cual la colombiana volvió a romper todo con sus movimientos de cadera.

De hecho, en Youtube se encuentran varios videos en los cuales hacen recopilaciones de las mejores coreografías que se han hecho en TikTok con esta canción y es sencillamente espectacular.

