Viral: hombre compró super TV el Día sin IVA, pero se quedó sin lo del taxi

Lastimosamente, el Día sin IVA en Colombia terminó convirtiéndose en todo menos en lo que debería ser: miles de personas rompieron la cuarentena, inundaron almacenes y el cuidado de meses se echó a la basura por la compra impulsiva en una jornada que lo único que buscaba era reactivar un poco la economía del país.

Tanta repercusión negativa tuvo este iniciativa que fue noticia principal en varios medios importantes a lo largo y ancho del mundo. En Colombia, se están viviendo los días en los que se registran contagiados y muertos por Coronavirus. El Día sin IVA incitó a mucha gente a salir a comprar sin importar los protocolos sanitarios y todo el cuidado que se venia llevando a cabo desde hace casi más de dos meses.

Por supuesto, hubo quienes no desaprovecharon esta oportunidad para salir a grabar y viralizar la insólita situación que se vivió en varios establecimientos. Así fue como un improvisado reportero terminando grabando una insólita situación: un hombre, con un televisor recién comprado, no lograba conseguir transporte porque no tenía cómo pagarlo.

El video, por supuesto, no tardó en volverse viral y sustenta las miles de críticas que le están cayendo al Gobierno colombiano por esta jornada que fue considerada por muchos como "irresponsable". Expertos aseguran que en las próximas semanas, el pico de contagios y muertes por Coronavirus aumentará más de lo que se había pronosticado.

Lee También