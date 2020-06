Viuda de Jota Mario: "Me enseñaste lo que era el amor"

La perdida de Jota Mario Valencia se ha sentido en la televisión colombiana. El estilo particular del comunicador, sin duda, se extraña en los medios de comunicación y luego de su fallecimiento su esposa quiso hacerle un homenaje postumo.

En su Instagram personal, Ginneth Fuentes publicó una fotografía junto a su esposo y además le escribió un mensaje bastante emotivo.

"Me has enseñado que la presencia del espíritu es tanto o más perceptible que la física… que no solo las manos pueden acariciar… que no solo se necesita la boca para besar… que el cariño se traduce no solo en la mirada o en el gesto… que la pasión no necesita la cercanía de los cuerpos para hacer explosión… Tú me has enseñado que dejar volar la imaginación no es solo para los niño", escribió.

Fuentes además aclara que sigue pensando en su esposo, desde que despierta hasta que vuelve a dormirse y que tampoco olvidará lo mucho que lo ama.

