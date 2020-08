Viviana Canosa tomó dióxido de cloro en vivo y la están destruyendo en Twitter

Viviana Canosa acaba de tomar en vivo dióxido de cloro y terminó el programa diciendo "Oxigena la sangre, es divino, Yo lo recomiendo". Si eso no es motivo para una sanción o algo, yo ya no sé.

Pero si Viviana canosa no tienen corazón , menos puede tener sangre jaja. pic.twitter.com/8I2lBFJeIq

Lo de Viviana Canosa es gravísimo, pero más grave todavía me parece que el canal lo haya emitido. No es que ella lo hizo desde su red social personal. Acá hay un medio que no se hizo cargo.

Es urgente accountability para los medios de comunicación.