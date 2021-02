Volvió a aparecer: la ex novia de Egan Bernal le dejó un mensaje luego de la etapa de MontVentoux

Hace un tiempo, las fotos e historias en redes sociales entre Egan Bernal y Xiomara Guerrero dejaron de ser frecuentes, lo que daba indicios de una posible ruptura en su relación, lo que tiempo después, el mismo Egan Bernal confirmó con un posteo de varias fotos con su nueva novia.

Cuando parecía que la relación entre Egan y Xiomara era cosa del pasado y que ya entre los dos no existía ni el más mínimo relacionamiento, apareció Xiomara Guerrero en el instagram del ex campeón del Tour de France.

Tras una gran tercera etapa del Tour de la Provence en que Egan Bernal batallón nada más y nada menos que con el campeón del mundo, el francés Julián Alaphillippe en el MontVentoux. Finalmente, el colombiano finalizó segundo en la etapa tras su compatriota y compañero de equipo Iván Ramiro Sosa.

El pedalista posteó una foto precisamente con Alaphillippe en el MontVentoux y Xiomara no se pudo resistir y dejó un comentario "Capo". comentario que pasó desapercibido por el pedalista, pues Egan no le respondo el comentario y ni siquiera le regaló un like.

