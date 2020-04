Volvió de vacaciones y su padre no lo dejó entrar a casa para no poner en riesgo a su familia

Una de las características más representativas del Coronavirus es la rápida propagación que tiene. De ser un virus desconocido en enero pasó a infectar a más de un millón 300 mil personas en abril. Su poder de contagio fue notado por Peter Levine, un hombre radicado en un condado de Nueva York, que prohibió la entrada a su casa de su propio hijo para no poner en riesgo a la familia tras su regreso de unas vacaciones.

Matt Levine salió de viaje junto a sus compañeros del Springfield College de Massachusetts rumbo a South Padre Island, Texas. "Matt me envió fotos de él y sus amigos reuniéndose al aire libre y escuchando música en vivo. Es la escena en la que no querrías estar”, narró su papá al New York Post sobre la situación que se vivía en la ciudad turística con el avance del Covid-19 por todo Estados Unidos.

Con el paso de los días, las actividades de los jóvenes se restringieron por las medidas de prevención del virus. "Solo se nos permitía ir a la playa en pequeños grupos. Para entonces, básicamente no había nadie en la isla. La policía parecía que estaban tratando de arruinar nuestro buen tiempo", explicó Matt, quien es estudiante de gestión deportiva.

Ante este contexto, el grupo decidió suspender el viaje y regresar a Nueva York. El camino de 2.600 km de vuelta no fue fácil porque su vuelo tuvo que ser desviado del aeropuerto de La Guardia hasta Tennessee porque se confirmó un caso de Coronavirus. “Los pasajeros estaban volviéndose locos y tratando de mantenerse alejados el uno del otro. Pero llegamos a casa", recordó el joven de 21 años.

Al regresar, se encontró con una sorpresa: su padre le tenía preparado un auto con la cajuela llena de víveres y un sobre de 300 dólares para que no tenga contacto con ningún miembro de la familia y vaya a dormir al campus de su colegio. De esta manera, Peter se aseguró que su hijo no contagie a nadie en caso de estar infectado.

