"Voy a volver a ser esa Dulce que todo el mundo conoce", advierte la Campeona panamericana tras su lesión

El sueño por volver a escuchar el Himno Nacional y ver ondear la bandera de México, desde lo más alto del podio, se mantiene intacto. La Campeona está de regreso y con más motivación que nunca, después de sufrir una lesión en la rodilla que la hizo dudar sobre su futuro en las canchas, desde donde ella se ha consolidado como una de las mejores atletas del país y toda una referente de la pelota vasca: Dulce Figueroa.

En entrevista exclusiva con Bolavip, la pelotari de 24 años nos relató cómo ha vivido el proceso de recuperación, luego de haber sido operada de la rodilla izquierda en mayo del 2020, la cual la hizo pensar en un principio que no podría volver a competir, sin embargo, a muy poco de volver a estar al 100% ya se animó a advertir que regresará en su mejor versión, de cara a la próxima Copa del Mundo, Mundial absoluto y todas las competencias que se aproximan.

"Hoy ya te puedo decir sí voy a volver a competir, voy a volver a ser esa Dulce que todo el mundo conoce, incluso, creo que este proceso de la recuperación me ha dado una madurez distinta como deportista, ahora siento que valoro muchísimo, el hecho de poder jugar un partido, de entrenar, porque cuando me operaron pensé que era muy difícil volver a correr", afirmó Dulce Figueroa.

"Sí voy a volver a ser esa Dulce y estoy muy motivada por regresar a las canchas, a los torneos, cuando la pandemia nos lo permita ahí estaré", Dulce Figueroa.

¿Cómo ha sido el proceso de recuperación?

"Ha sido un proceso súper lento, el 2020, además de ser un reto psicológico por la pandemia, fue un reto súper grande para la parte mental, en cuanto al deporte, estás muy abrumada por la situación y no sabes si vas a volver a competir, hubo un momento en el que dije: Qué tal si no vuelvo a ser la misma, si no quedo bien, que no pueda competir igual que antes".

A casi un año de la operación, la recuperación de Dulce Figueroa está al 80%

"A mí me dijeron que en ocho meses iba a estar al 100% y ya casi llevo un año y no lo estoy, pero ahorita ya estoy a un 80%, ya estoy entrenando cancha, ya estoy entrenando más fuerte la parte física, pero todavía me falta agarrar más fuerza en mis músculos para poder hacer más intensas las sesiones de entrenamiento, para poder jugar partidos que me exijan más esfuerzos, ahorita estoy jugando partidos más tranquilos o peloteando yo sola para no exigirme tanto, pero voy bien.

"Tuve una recaída porque justamente me pegué en la zona de la operación un día que fui a entrenar, entonces eso me hizo retroceder un mes o mes y medio, pero ahorita ya estoy mucho mejor. Mi ánimo ha aumentado, puedo correr, jugar, brincar, ya estoy muy animada"

¿Cómo trabajaste la parte mental?

"Con mucha ayuda de mi psicólogo, de mi familia, de mis amigos, de mi pareja, que no me dejaron estar sola nunca, al final todo ese apoyo anímicamente me ayudó mucho a sobrellevar la situación, aunque al final sigue existiendo ese miedo interno y lo tuve que trabajar con mi psicólogo. Siento que en mi recuperación sí ha intervenido mucho la parte emocional, entonces trato de estar muy animada; vienen a la mente muchos pensamientos de incertidumbre, de enojo, de desmotivación, pero siempre trato de darles el giro, de ganarle a esas emociones negativas".

La pausa en los deportes, como anillo al dedo

A pesar de que traía una racha imparable tras colgarse la Medalla de Oro en Lima 2019 y la Medalla de Plata en la Copa del Mundo, en Francia ese mismo año, la atleta nacida en la Ciudad de México reconoció que la pausa que tuvieron los deportes, debido a la pandemia por coronavirus, le ayudó para llevar a cabo su rehabilitación sin la presión de no estar a tiempo para alguna de las comptencias que tenía en puerta, pues todas se pospusieron, incluída la Copa del Mundo en España para este año y el Mundial Absoluto de Biarritz, que se reprogramó para el 2023.

"Siento feo de decirlo, pero a mí me cayó como anillo al dedo, obviamente no es una situación que diga ‘qué padre la pandemia, me ayudó’, no, lo que estamos viviendo es muy triste, no es algo que agradezca que está sucediendo, pero sí puedo decir que el hecho de que todo el deporte se parara sí me convino a mí en cuanto al tema de la rehabilitación.

"Hubiera sido diferente, no sé si para bien o para mal, porque yo tuviera la presión de estar lista para octubre para la Copa del Mundo, y si no estoy lista, frustración y presión, todo hubiera fluido peor, el no puedo, el no voy a ir a la Copa, o tal vez mi cerebro hubiera dicho ‘ponte las pilas’ y hubiera sido más rápido, o al contrario. Al final este periodo de pausa en todos los sentidos me vino bastante bien".

¿Cómo fue tu entrenamiento durante la pandemia?

"Al inicio fue sencillo, mis preparadores físicos me mandaban mis ejercicios para hacer en casa, la parte complicada era la de hacer cancha porque las unidades deportivas estaban cerradas, pero tenemos un conocido que tiene una cancha particular, entonces él nos dejaba ir a entrenar a mi compañera y a mí; eso fue lo que nos mantuvo en ritmo.

"En mayo que me operaron ya no necesitaba la cancha, solamente necesitaba la parte de rehabilitación y como es sector de salud no cerraron las clínicas, tuve la oportunidad de continuar con mi rehabilitación y mis ejercicios ahí, y además tenía atención personalizada con mis fisioterapeutas de Conade, eso me ayudó a salir delante de mi cirugía y al final ese proceso fue de adaptación a volver a caminar y volver a hacer ejercicio".

¿Cuándo regresas a las competencias?

"Parece ser que habrá un torneo en Acapulco a mediados de febrero, pero los organizadores están esperando qué pasa con la pandemia; yo sigo trabajando como si sí se fuera hacer y estar lista, y si no, aún no hay fecha porque todo está en incertidumbre.

Si se reanuda la competencia, lo próximo sería en octubre, una Copa del Mundo en España, esa sería la competencia importante, la internacional, y para clasificar tengo que participar en tres nacionales que funcionan como selectivos. Ese sería mi objetivo este año si las competencias se reanudan, si no, seguirnos preparando y mantener el nivel y la condición física".

"Hay muchas competencias que vienen, estoy muy enfocada a ir paso por paso, lo que sigue es Copa del Mundo, Mundial absoluto, Juegos Panamericanos, Centroamericanos", Dulce Figueroa.

Lee También