Alberto del Río lamentó pasar de ser un "ícono de la lucha" a un "criminal"

Alberto del Río, como es conocido en el ámbito de la lucha libre José Alberto Rodríguez Chucuan, apareció públicamente en los medios luego haber sido acusado por su ex pareja de agresión sexual y secuestro agravado, hacia octubre del 2020.

En diálogo con Hugo Saninovich a través de un Facebook Live en su cuenta Lucha Libre Online, luchador mexicano se lamentó haber sido considerado como "un criminal" de un momento al otro, y aseguró que es totalmente inocente de las acusaciones que recibió hacia su persona.

Por si fuera poco, el campeón de la WWE reveló su versión de los hechos y se hizo cargo de haber sido infiel a su ex pareja en su propia casa, poco tiempo después de haber contraido matrimonio. “Fue un problema entre mi pareja y yo en el que desgraciadamente yo cometí un error, cometí una infidelidad en nuestra propia casa que provocó la rabia, el rencor, el odio desmedido de la persona que se suponía iba a ser la mujer de toda mi vida”, expresó.

Alberto 'El Patrón', como también es conocido, declaró que dicha mujer retiró los cargos unas semanas después, pero aún así se vio impedido de compartirlo con los medios y aficionados por "no entorpecer" el proceso legal que aún continúa vigente. Y a pesar de haber admitido un episodio de violencia doméstica, negó rotundamente una agresión sexual o secuestro agravado (los cargos que inicialmente recibió).

“Después de que pasó todo este escándalo y de que se me acusó de lo que se me acusó, ella a las semanas después retiró los cargos. Yo, aunque me moría por decirle al mundo que mi expareja había retirado los cargos, no tenía permitido hacerlo para no entorpecer, el caso que estamos llevando aquí en San Antonio, Texas", declaró.

Y añadió: “Retiró los cargos, no nada más los retiró, tuvo el valor de hablar con las autoridades y les dijo que ella fue por violencia doméstica, pero que en ningún momento existió un secuestro porque vivíamos juntos desde hace muchísimo tiempo y que nunca existió un asalto sexual, que ese rumor que está allá fuera es ridículo, sobre yo tratando de afectar a su hijo, al pequeño Matías, el niño ni siquiera estaba en la casa”, indicó.

Por su parte, Alberto Del Río se emocionó al hablar de su legendario padre el 'Dos Caras' por haberle sido de apoyo en todo momento de este difícil tiempo que le tocó vivir.

“Gracias por tantos años de cariño y de amor, a mi jefecito chulo, Dos Caras, a mi papacito, mi viejo que está viendo esta entrevista y que siempre me dijo cuando estaba con doscientas setenta y tantas libras en depresión: ‘levántese cabrón porque usted es mi hijo y yo lo crie para ser el más grande, levántese porque no está acabado y lo están esperando allá fuera’. Mi viejo chulo, te amo con todo mi corazón”, concluyó el luchador.

