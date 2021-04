El sorprendente elogio de The Miz a Bad Bunny: "Se ganó mi respeto"

Al igual que lo que hace en la música y en los distintos conciertos, Bad Bunny fue la atracción principal y destacó como ninguno en Wrestlemania, el evento más grande de la lucha internacional de la WWE.

Junto a Damian Priest, Benito Antonio Martínez Ocasio logró vencer a la dupla conformada por Mike Mizanin (mejor conocido como The Miz) y John Morrison en un combate que comenzó fuera del cuadrilátero hace semanas.

Luego de la batalla, The Miz elogió al cantante y aseguró que se ganó su respeto en un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram: "Respeto es una palabra que se dice con frecuencia, usualmente de forma incorrecta. Es algo que ninguna cantidad de dinero puede comprar, tienes que ganarlo. Aunque las cosas no salieron como quería en Wrestlemania, sería incorrecto de mi parte no reconocer el respeto que hoy siento por Bad Bunny".

"Felicidades por tener la que ha sido llamada 'la mejor lucha de celebridades en Wrestlemania'. Te ganaste todas las alabanzas y lo más importante, mi respeto", agregó el luchador y actor estadounidense.

Ahora, y luego del evento, Bad Bunny se enfocará de lleno en la gira que hará con su nuevo album El último tour del mundo.

