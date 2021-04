WrestleMania 37 EN DIRECTO: minuto a minuto del evento de la WWE

Este sábado se llevará a cabo la WrestleMania 37, el apasionante evento de lucha libre de la World Wrestling Entertainment y que reúne miles de fanáticos alrededor del mundo. Cabe destacar que la última edición se trató de, nada menos, la impresionante victoria de The Undertaker sobre AJ Styles. Si no lo recuerdas, es bueno que sepas que lo terminó enterrando vivo.

Este sábado habrá varias peleas interesantes, siendo las más destacadas en el rubro masculino las que tendrán como protagonistas a Roman Reigns y Edge, así también como Seth Rollins vs. Cesaro. Por su parte, Sasha Banks se las verá con Bianca Belair, una lucha que promete mucho desde la previa.

Las carteleras se distribuirán en dos jornadas: la primera será HOY, sábado 10 de abril, mientras que la segunda se llevará a cabo MAÑANA, domingo 11. Todo este mega evento, tendrá como sede de acción el Raymond James Stadium de Tampa, en el estado de Florida.

CARTELERA WRESTLEMANIA | SÁBADO 10:

Sasha Banks vs Bianca Belair | Campeonato femenino de SmackDown

Bobby Lashley vs Drew McIntyre | Campeonato de la WWE.

New Day (Xavier Woods & Kofi Kingston) vs AJ Styles y Omos | Campeonatos por parejas de Raw.

Lana & Naomi vs Riott Squad (Ruby Riott & Liv Morgan) vs Natalya & Tamina vs Mandy Rose & Dana Brooke | Turmoil match para una oportunidad por los campeonatos por parejas femeninos

Braun Strowman vs Shane McMahon | combate en una jaula de acero

Bad Bunny y Damian Priest vs The Miz y John Morrison

Seth Rollins vs Cesaro

