WWE Hall of Fame 2023: Inducidos, fecha, hora y cómo ver el evento previo a WrestleMania 39

La WrestleMania Week es una de las más esperadas para los fanáticos de la lucha libre en el mundo entero, ya que no sólo se trata del magno evento que ahora ocupa todo el fin de semana, sino que la ciudad elegida para desarrollarlo se llena de amantes del wrestling durante siete días, y cada día cuentan con la oportunidad de ver algo único.

El Hall of Fame es uno de los eventos pactados para este fin de semana en Los Ángeles, y tendrá lugar el viernes desde el Crypto.com Arena. Allí serán exaltados al Salón de la Fama más destacado del mundo de la lucha algunas personalidades que han dejado su huella dentro de la industria.

Inducidos al Hall of Fame 2023 de la WWE

La edición 2023 del Hall of Fame de la WWE contará con, de momento, cuatro nuevas caras, entre las que se incluyen tres luchadores y una celebridad. La estrella de la noche será el mismísmo Rey Mysterio, quien en 2022 cumplió 20 años de su debut con la WWE y que a sus 48 años se ha convertido en un icono y referente del estilo mexicano, el highflying y es reconocido como el Underdog más querido en la historia de la compañía. Lo respaldan dos Campeonatos Mundiales en la WWE y múltiples otros títulos, así como legendarios combates.

Por otra parte, también será inducido al Salón de la Fama The Great Muta. Aquí no hablamos de un ex luchador de la WWE, sino de un pionero del wrestling en Japón, y reconocido como una de las máximas leyendas de aquel territorio dentro de los cuatriláteros.

Completa la lista de luchadores Stacy Keibler, quien supo destacar en momentos donde el wrestling femenino recién comenzaba a darse paso en un ambiente bastante machista y en una época muy complicada para las mujeres. Hemos usado la palabra pionero ya con The Great Muta, pero lo de Stacy Keibler también es sumamente destacable.

Finalmente, la celebridad que se unirá al Salón de la Fama de la WWE será Andy Kaufman, quien falleció hace ya algunas décadas. Kaufman logró traer parte del mundo del entretenimiento al wrestling en los 80's en un legendario programa junto a otro miembro del HOF de la WWE, Jerry "The King" Lawler. Esta relación entre ambos fue tan notable que incluso llevó a que se realizaran documentales donde se reveló todo el trabajo puesto en unir estos dos mundos.

Fecha y Hora

El WWE Hall of Fame 2023 tendrá lugar este viernes 31 de marzo de 2023, y se celebrará a partir del siguiente horario en los respectivos países:

• México: 19:00hs

• Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 20:00hs

• Paraguay, Bolivia, Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana: 21:00hs

• Estados Unidos: 22:00hs (ET) / 18:00hs (PT)

• Argentina, Chile, Uruguay y Brasil: 23:00hs

• España: sábado 1 de abril desde las 04:00hs

Cómo ver el Hall of Fame 2023 Online

Los fanáticos podrán seguir el Hall of Fame de la WWE desde el servicio de la WWE Network, donde se empitirá en vivo para todo el mundo. Además, en Estados Unidos será emitido por Peacock, en todas sus variantes de suscripción disponibles.