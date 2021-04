WWE WrestleMania 37 EN VIVO: fecha, hora, canales de TV y cartelera completa

¡Se acabó la espera! Este fin de semana tendremos WrestleMania 37, un imperdible evento de lucha libre de la WWE que tendrá a Roman Reigns y Edge como los grandes protagonistas junto al combate de Sasha Banks vs. Bianca Belair. Las carteleras se distribuirán en dos jornadas: la primera será el sábado 10 de abril, mientras que la segunda se llevará a cabo el domingo 11.

El evento tendrá lugar en el Raymond James Stadium de Tampa de Florida y lo podrás ver EN VIVO y EN DIRECTO a través de DAZN, FOX Action, FOX Action Premium y WWE Network, según tu país.

CARTELERA WRESTLEMANIA | SÁBADO 10:

Sasha Banks vs Bianca Belair | Campeonato femenino de SmackDown

Bobby Lashley vs Drew McIntyre | Campeonato de la WWE.

New Day (Xavier Woods & Kofi Kingston) vs AJ Styles y Omos | Campeonatos por parejas de Raw.

Lana & Naomi vs Riott Squad (Ruby Riott & Liv Morgan) vs Natalya & Tamina vs Mandy Rose & Dana Brooke | Turmoil match para una oportunidad por los campeonatos por parejas femeninos

Braun Strowman vs Shane McMahon | combate en una jaula de acero

Bad Bunny y Damian Priest vs The Miz y John Morrison

Seth Rollins vs Cesaro

CARTELERA WRESTLEMANIA | DOMINGO 11:

Roman Reigns vs Edge vs Daniel Bryan | Campeonato de la WWE

Asuka vs Rhea Ripley | Campeonato femenino de Raw

Big E vs Apollo | Campeonato Intercontinental

Matt Riddle vs Sheamus | Campeonato de los Estados Unidos

Shayna Baszler & Nią Jax vs ganadoras del Turmoil match de la primera noche | Campeonato femenino por parejas

Bray ‘The Fiend’ Wyatt vs Randy Orton

Kevin Owens vs Sami Zayn (acompañado de Logan Paul)

Día y horario: ¿cuándo se realizará WrestleMania 37?

WWE WrestleMania 37 se llevará a cabo en dos jornadas. La primera de ellas será este sábado 10 de abril, mientras que la segunda será el domingo 11.

Horarios según cada país:

México: 18:00 horas

Estados Unidos: 16:00 PT/ 19:00 ET

España: 01:00 horas

Perú: 18:00 horas

Colombia: 18:00 horas

Ecuador: 18:00 horas

Chile: 19:00 horas

Paraguay: 19:00 horas

Argentina: 20:00 horas

Uruguay: 20:00 horas

Transmisión: ¿cómo ver WrestleMania 37 EN VIVO?

España: DAZN

México: FOX Action

Sudamérica: FOX Action Premium

Internacional: WWE Network (requiere suscripción)

Streaming: Peacock

