Walter Ezequiel Matthysse Jr y la herencia familiar a la que apostó Sampson Lewkowicz

Hay un legado, una herencia en el boxeo argentino que se reafirmará el próximo 24 de octubre, en Sao Paulo, Brasil. En Trelew, en la casa familiar, es Ezequiel, para que nadie se confunda con papá Walter, que también fue boxeador. Pero por recomendación del equipo de Sampson Lewkowicz, su flamante promotor, será Walter Ezequiel Matthysse Jr cuando suba al ring para realizar su primer combate como profesional, nombre completo al que ya le empezó a agarrar el gustito sabiendo cuánto se valora en Estados Unidos ese indicador de que alguien viene de familia de boxeadores. Porque a la hora de proyectar, aunque la historia recién comience, no puede evitar pensarse en la meca del pugilismo.

Con apenas 22 años, el argentino está listo para iniciarse en el terreno rentado y espera hacer jugar a su valor toda una experiencia previa de la que pocos debutantes pueden presumir. Es que más allá de lo laureada de su carrera como amateur, ya está familiarizado con grandes nombres del boxeo y ha tenido oportunidad de entrenarse en los Estados Unidos siendo un adolescente, con el equipo de Chino Maidana. Además, ha sido uno de los acompañantes predilectos de su tío Lucas Matthysse en muchas de sus excursiones por tierras norteamericanas.

-Heredaste nombre, heredaste apodo y heredaste el boxeo, que es lo más importante.

-Sí. Para no confundirme con mi papá, en mi casa me dicen Ezequiel. Pero cuando firmamos contrato con Sampson llegamos al arreglo de ponerme Matthysse Jr. Así que quedó Walter Ezequiel Matthysse Jr. Mi papá era El Terrible. Y a mí me quedó El Niño Terrible. Pero es toda una familia de boxeadores. Desde mis abuelos, mi papá, mi mamá, mis tíos, mis primas, cuñados. Mi tía Soledad Matthysse (excampeona mundial de peso pluma) está además casada con Mario Narváez, que a la vez es mi entrenador. Así que incluso se juntaron dos grandes familias de boxeadores.

Walter Matthysse, Lucas Matthysse, Soledad Matthysse y Walter Ezequiel Matthysse Jr.

-¿Con Sampson cuándo firmaste?

-Estábamos en plena pandemia cuando llamaron. Creo que fue un 17 o 19 de mayo que se hizo la conferencia y salió la noticia oficial. Pero semanas antes ya veníamos hablando, más que nada mi entrenador, cerrando arreglos del contrato y otras formalidades hasta que firmamos y quedó todo confirmado.

-Entonces cuando muchas actividades se cerraron, a vos se te abrió el camino del profesionalismo. ¿Qué te generó?

-La verdad que al principio la pandemia pegó duro, porque veníamos con buen ritmo. Yo estaba a punto de debutar como profesional en marzo. Me acuerdo que me faltaban dos semanas para la fecha y saltó la pandemia que frenó todo. Yo, como siempre, me mantenía con la meta fija del boxeo. Nunca tuve un Plan B. Hubo que seguir entrenando acá en casa, en Trelew, encerrado. Obvio que tuve momentos en los que estaba entrenando y me ponía a pensar uh, no pasa más esto. En que si todo seguía así me iba a tener que buscar un trabajo, algo. Llevábamos tres meses de pandemia, estábamos en la mesa con mi familia y hablaban de un tema de trabajo. Ahí se me vino a la cabeza el pensamiento de que con el boxeo se podía poner difícil y le pregunté a mi papá, que trabaja como seguridad en la legislatura, si cuando se jubilaba me podía dar el puesto… Ahí sí pensé en un Plan B. Pero me acuerdo que se quedó mirándome y me dijo: ¿Tan poca fe te tenés? Eso me explotó la cabeza, porque tanto mi papá como toda mi familia confían en mí como boxeador. A las dos semanas llama Sampson. No hay que bajar los brazos nunca, por más fea que se ponga la cosa.

-No es común que el debut de un peleador argentino sea en el exterior. A vos te toca en Brasil y, en función de eso, ¿sabés si tu rival va a ser argentino o brasileño?

-Lo único que escuché es que parece que va a ser un brasileño, pero todavía no sabemos. Seguro dentro de muy poquito Sampson va a anunciar quién va a ser el rival y ya va a salir en BoxRec (y en Bolavip) y en todos lados.

-Habiendo decidido iniciarte tan joven en el profesionalismo. ¿No te quedó pendiente, por ejemplo, disputar un Juego Olímpico?

-Te soy sincero, solo una vez se me había metido en la cabeza. Pero es como que yo desde chico crecí viendo a mi familia boxear. Tendría tres o cuatro años cuando mi papá debutó como profesional. Después vino mi tío Lucas, mi tía Sole. Imaginate, siempre rodeado de profesionales. Cuando iba a los gimnasios, porque siempre andaba pegado a mi papá, eran todos profesionales. Yo entrenaba ahí. Después,a los 16 años, el equipo del Chino Maidana me llevó a Estadops Unidos, otra vez todos profesionales. Yo era el único amateur y eso siempre me hizo dar ganas de hacerme rápido profesional. Una vez pensé meterme en la Selección e ir a un Olímpico, pero tanto yo como mi equipo siempre le apuntamos más al profesionalismo.

-No cualquiera llega al debut con toda la experiencia previa que has podido hacer. ¿Cuáles fueron los momentos que más te marcaron?

-La primera vez que fui a Estados Unidos con 16 años, con el equipo de Chino Maidana, llegué y la primera semana justo había tremenda velada en el MGM de Las Vegas. Creo que pelaba Broner contra Carlos Molina. Y también peleaba Keith Thurman. Justo la pegué. Llegué y de entrada a Las Vegas, ahí nomás. Imaginate, yo con 16 años veía a todos esos boxeadores, a los famosos, actores. Y ese estadio. Imaginate que ahí peleaba Mayweather, ha peleado Mike Tyson… Yo estaba vuelto loco. También me lo crucé a Mayweather, que andaba ahí en el casino del MGM, con todo el equipo de seguridad rodeándolo. Hasta que después se metió a un restaurante que habían resevado y no dejaban pasar a nadie. Pero estuve ahí al ladito, jaja. Y me sacaba fotos con todos. Fue tremenda experiencia.

-¿A Lucas Matthysse también pudiste acompañarlo mucho?

-Justo ahí, yo estaba en California y mi tío Lucas acá en Argentina, en Junín con su equipo. Era abril. El peleaba el 18, de 2015, contra el ruso Provodnikov en New York. Así que dos o tres días antes yo viajé desde California para ir hacerle el aguante y verlo pelear. Llegué, Lucas me atendió re contra bien, compartimos pieza, pasamos la noche antes de la pelea, andábamos junto para todos lados. Y ya la pelea fue tremenda experiencia que viví. Ver cómo lo quería la gente. Se volvían locos, se ponían a gritar. Terrible la fanaticada allá. Y en la pelea también se hicieron sentir. Después, creo que en 2016, me vuelvo para Argentina y me tío también se vino para Trelew. Él ya no siguió con su equipo de Buenos Aires y se armó equipo acá. Ahí ya me quedé con ellos. Después, cuando volví a Estados Unidos fue con Lucas y con su equipo. Tuvimos concentraciones para la pelea de Theophane, de Pacquiao...

-Y entre tantos grandes peleadores que pudiste ver y conocer, ahora le sumás que te sigue Julio César Chávez...

-Sí, ¡por Twitter! Tremendo ídolo. Lo vi un par de veces, me lo he cruzado en Estados Unidos. Una vez le pedí una foto, la verdad que tremendo ídolo para mí.

-Teniendo en cuanta que vas a debutar como mediano, ¿quién es tu favorito de la división?

-Hoy en día creo que el mejor es Canelo (Álvarez). Hace un par de años atrás por ahí te decía Golovkin. Y cuando Maravilla (Martínez) era campeón del mundo también me gustaba un montón. Pero cuando Canelo le ganó a Golovkin creo que quedó claro quién es el mejor.

-Ahora Jermall Charlo dijo que le gana a los dos...

-Y... Vamos a ver. Para mi gana Canelo sin dudas, aunque Charlo tiene lo suyo también.

-¿Lucas qué dice? A veces le agarra el bichito de volver, a veces se da por retirado... ¿Vos qué pensás?

-La otra vez subió una publicación, cuando peleó Maravilla y ganó, diciendo que eso lo había motivado. Como que había que hacerle el aguante a los compañeros y que el también iba a volver. Él acá se entrena en el gimnasio en el mismo horario que yo. Está a full. Ya lo vi pegarle a la bolsa más fuerte de lo habitual, como si se estuviera preparando para pelear. Pero no se sabe nada, ni hay nada confirmado, obviamente.

-Has acompañado al Chino, a Lucas... Dos que en Estados Unidos enamoraban por la pegada. ¿Vos también vas por ahí?

-Y… lo que dice la gente es que por ahí andamos. No me gusta hablar mucho por mí, ¿viste? Pero cuando hay que salir a buscar el nocaut, salgo. Si te puedo hacer caer en el primer round, mejor. Me gusta mucho boxear, no dejarme pegar. Pero si me tengo que fajar, no tengo ningún problema.

