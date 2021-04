Wanda Nara mostró el mejor regalo que le hizo Mauro Icardi: "No me regala flores, pero..."

La relación que tienen Wanda Nara y Mauro Icardi siempre dio que hablar por distintos motivos. El alto perfil mediático de la modelo hace que muchos estén al tanto de lo que hace en su día día.

Como todos saben, hace dos semanas decretaron una nueva cuarentena en París y el único autorizado a salir es el futbolista, que solo puede hacerlo para asistir a los entrenamientos y partidos. Esto provocó que ambos pasen muchísimo más tiempo juntos que el habitual, por lo que aprovechan para exprimir al máximo sus redes sociales.

En el transcurso de la tarde, el delantero del PSG subió una foto posando a Instagram, y la propia Wanda la citó en su historia y sacó a la luz el tremendo regalo que le hizo Mauro."Él no me regala flores, él me plantó un jardín de rosas que cuida él mismo en casa", reveló la modelo.

Sin lugar a dudas, q ue tu pareja te plante un jardín de rosas y te lo cuide es uno de los mejores regalos que te pueden hacer en la vida. ¡Golazo, Mauro!

+ La historia que subió Wanda

