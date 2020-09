Wanda Nara vio un video de Sol Pérez en Instagram y se prendió fuego

Desde que empezó la cuarentena, Sol Pérez siempre hace publicaciones en su cuenta oficial de Instagram donde se la puede ver entrenando en su casa.

En las últimas horas, la exchica del clima de TyC Sports subió un video ejercitándose en ropa interior. Claro, el video recibió muchísimas reproducciones y hubo comentarios de todo tipo.

Wanda Nara, pareja de Mauro Icardi, vio el video y no dudó en dejarle dos emojis prendidos fuego. La mujer de Mauro Zárate, Natalie Weber, le puso: "Listo, me pego un tiro y vuelvo. No podés más".

No hay mucho más para decir...

+ El video:

+ Los comentarios:

