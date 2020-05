El luchador de la UFC que aceptó pelear con Mike Tyson “para noquearlo”

El experimentado luchador de la UFC, Wanderlei Silva, admitió este lunes que aceptó la propuesta de pelear contra Mike Tyson en un espectáculo organizado por la empresa Bare Knuckle FC, a llevarse a cabo este mismo año.

“Me desperté con esta hermosa invitación de Bare Knuckle, del boxeo sin guantes. Me ofrecieron una cantidad ventajosa. Primero me preguntaron si iba a aceptar, e inmediatamente dije que sí. Me pareció interesante que me preguntara si tendría el coraje de luchar contra Tyson sin guantes. Le dije: ‘Por supuesto’”, afirmó Silva.

Wanderlei Silva. Foto: Getty.

El nombre del luchador brasilero es uno de los más importantes del MMA con una marca de 35 victorias, 27 de estas por nocaut. Mientras que Tyson no se queda atrás con 44 triunfos por la vía más rápidas en 50 combates. ¿El pronóstico de esta lucha? Ya te lo imaginarás: un KO para alguno de los dos.

“Parece que le ofrecieron 20 millones de dólares y a mí me ofrecieron 10 millones de dólares y un pequeño porcentaje del pague por ver. Estiman que es una de las peleas que más puede vender en la historia”, señaló Wanderlei Silva, quien no descarta una lucha con guantes.

Recordemos que la empresa Bare Knuckle se encarga de llevar a cabo peleas sin guantes, pero el luchador brasilero sostuvo que “podemos hacerlo en el boxeo normal, sería un honor. Respeto, me gusta, obtuve mucha inspiración de él, pero entraría para noquearlo. Obviamente, nada mejor para honrar a un ídolo que noquearlo. Ese fue el tributo que quería hacer por él, noquear a Mike Tyson”.

Lee También