Cómo saber si leyeron tus mensajes de WhatsApp sin haber ingresado a la aplicación

A veces ocurre que uno intenta evitar ingresar al WhatsApp para revisar si la otra persona vio o no el mensaje que le enviaste. Sin embargo, con el propósito de evitar quedar pegado en el chat que deseas y, mientras tanto, no ignorar a otras personas que te envian algo, llegó la solución para que eso no sea una complicación sin ingresar precisamente a este programa.

En este caso, te vamos a contar cómo podés saber si un usuario leyó tu mensaje que dejaste sin la necesidad de ingresar a WhatsApp, resaltando que la solución funciona tanto solamente para los sistemas operativos Android, por lo que iOS lamentablemente queda relegado en esta solución.

Lo cierto es que para evitar que esta disyuntiva impida tu correr en el programa, lo que tienes que hacer es descargar una aplicación de terceros que se denomina WhatzSeen.

Al momento en el que se instala esta app, lo que debes hacer es dar los correspondientes permisos para acceder a los contactos. Luego, lo que se debe hacer es introducir el nombre y el número de teléfono de la persona de la cual uno quiere recibir avisos, como si está en línea o no, o si ha leído un mensaje. Con la opción "comenzar a seguir" esto podrá ponerse en marcha.

Dato no menor, la aplicación permite este tipo de "vigilancia" a un solo contacto, en caso de querer expandirte ahí tendrás que pagar un plan que el programa ofrece. Cuando agendas al contacto a seguir, el programa muestra una serie de botones importantes, como uno en color rojo para eliminarlo. También el icono de una campana, ya que tendrá que estar en verde para poder recibir las notificaciones de conexión. Esto generará que una persona reciba una alerta cada vez que esa persona inicia sesión o la cierra en WhatsApp.

