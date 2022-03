La aplicación de mensajería instantánea cerrará cuentas que no cumplan con los requisitos establecidos en sus políticas de uso.

La aplicación de mensajería instantánea, WhatsApp informó que a partir del 1 de abril, cerrará varias cuentas que no cumplan con los requisitos establecidos en su nueva política de uso. La App tiene seis razones para evaluar a los usuarios con el fin de determinar distintas medidas que pueden hacer candidatos a una posible desactivación de sus perfiles.

¿Cuáles son las razones?

Inactividad en la aplicación

Para mantener tu cuenta, esta debe estar activa por más de 120 días seguidos, es decir que, si el usuario no se ha conectado durante ese tiempo, el perfil podría ser desactivado.

Uso de WhatsApp Plus

Otras de las cuestiones es el empleo de una aplicación llamada WhatsApp Plus, que se cree que es una mejor versión, lo cierto es que no tiene nada que ver con la adquirida por Meta. Además, no tiene cifrado, por lo que la seguridad de quienes la usan podría verse vulnerada.

No más spam

Otro de los fines de la nueva política de utilización, es terminar con el spam en la aplicación. Si sueles crear listas de difusión o grupos donde se envíen mensajes masivos de promoción, WhatsApp podría cerrar tu cuenta.

Bloqueos de otros usuarios

Los perfiles que hayan sido bloqueados más de 5 veces en un solo día, también serán desactivados. Asimismo, el programa encargado de evaluar a los usuarios, podrá verificar si los mensajes enviados de forma masiva son inapropiados.

Eliminación de fake news (noticias falsa)

La aplicación de mensajería también desactivará el perfil de quienes que envíen noticias falsas, para así detener los actos que puedan provocar desinformación.

Compartir archivos o documentos inapropiados

El último motivo, son los archivos inapropiados. WhatsApp comprobará qué usuarios envían enlaces, archivos, o documentos no adecuados, con los que incluso, se podría enfrentar un juicio legal.