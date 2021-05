WhatsApp: ya se puede acelerar la velocidad de los audios | ¿Cómo escuchar rápido las notas de voz?

Todos tenemos ese amigo o familiar que manda minutos y minutos de audio en WhatsApp. Y si algo le faltaba a la aplicación más famosa de mensajería gratuita era presentar una solución para acelerar la velocidad de las notas de voz. Aquí en Bolavip te contamos cómo activar dicha función.

Desde hace algunas semanas, los usuarios de celulares Android tienen la opción de aumentar la velocidad de los audios de WhatsApp o notas de voz, pero todavía hay muchas personas que no la utilizan. Y además no es una función global. Por ejemplo, a los Iphone no les ha llegado fuera de la beta. Aunque sí arribó a la versión de WhatsApp Web...

¿Cómo hacer para acelerar un audio de WhatsApp?

Para poder acelerar una nota de voz en concreto, debemos comenzar la reproducción. Luego, sobre la foto de la persona que nos ha enviado dicho audio, veremos un "1". Si lo pulsamos, se convertirá en un 1,5x, y hasta en 2, algo similar a lo que ocurre con los videos de YouTube. Aunque ojo, esa preferencia quedará como predeterminada y si queremos volver a la velocidad normal para escuchar otra nota de voz debemos volver a cliquear.

¿Qué otra opción podría arriban próximamente?

Los usuarios festejaron la posibilidad de acelerar la velocidad de las notas de voz para perder menos tiempo con amigos y familiares lentos. Pero ya exigen la de una que ralentice la velocidad, para así comprender mejor a los que hablan rápido. ¿Los escucharán los desarrolladores?

