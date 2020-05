Whyte teme por la vida de Mike Tyson y considera una tontería el apoyo de Sulaimán

El regreso de Mike Tyson causó sorpresa a propio y extraños del boxeo, al punto que el presindeten del Concejo Mundial de Boxeo dijo que apoyaban el regreso del estadounidense al ring. Sin embago, quien que cruzó a Maurio Sulaiman fue nuevamente Dillian Whyte, campeón interino de los pesos completos del cinturón Verder y Oro.

El jamaiquino (27-1-0, 18Kos) ésta semana comenzó una serie de críticas para el mandamás del CMB ya que reclama que el organismo internacional ordene una pelea mandatoria entre él y Tyson Fury. Debido a esto, el boxeador tundió nuevamente a Saulaimán debido que considera una tontería apoyar a Iron Mike para que pelee por Título Mundial.

Whyte considera un riesgo la vuelta de Tyson al profesionalismo. (Foto: Getty)

"No tiene sentido. Eso es tonto. Mauricio y yo somos geniales, pero es algo muy tonto decirlo. No debería alentarlo. ¿Qué pasa si regresa y muere en el ring? ¿Qué va a pasar", expresó Whyte a Talk Talk, y agregó que no entiende cómo Sualiman puede llegar a pensar en sancionar una pelea entre un peleador de 31 años contra uno de 53.

Además, el jamaiquino dijo que todo está bien que se grabe haciendo manillas por un minuto en un video de Instagram pero eso no significa que pueda hacer 12 rounds de boxeo. A su vez, dijo que a la edad de Tyson la mente dice una cosas pero el cuerpo otra.

"Ya tenemos suficiente oscuridad y suficiente lodo sobre el deporte tal como está, no necesitamos más”, finalizó Dillian Whyte para tundir a Mauricio Sulaiman por el apoyo que le da al regreso de Mike Tyson.

