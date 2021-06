Se sorteó Wimbledon 2021: conocé cómo quedó conformado el cuadro del certamen

Después de lo que fue la etapa de los encuentros clasificatorios, finalmente Wimbledon ya tiene la definición de su cuadro principal. Lo cierto es que el segundo Grand Slam del año ya conoce los 64 partidos que se efectuarán en el inicio. En esta oportunidad, observaremos cómo quedó conformado cada cruce.

Recordemos que este certamen, el cual se lleva a cabo en The All England Lawn Tennis Club, no se disputó en 2020 debido a los muchos casos de contagio por coronavirus que poseía Inglaterra, como así también las pocas garantías sanitarias para su desarrollo.

La puesta en marcha de la competición será a partir del lunes 28 de junio y hasta el domingo 10 de julio, cuando se dispute la gran final desde el Centre Court. Como puntos a resaltar, principalmente en las ausencias, Rafael Nadal, el número 4 del mundo Dominic Thiem, David Goffin y Stanislas Wawrinka son los más trascendentes en cuanto a los que no dirán presente.

Ahora bien, los flashes principales se los llevan el número 1 del mundo, Novak Djokovic y el rey de esta competición con ocho títulos, Roger Federer, como los máximos candidatos y más aún porque los dos se podrían cruzar en una hipotética final, como la que ejercieron en 2019, siendo uno de los mejores partidos de la historia de este Grand Slam e incluso dicho deporte.

Pero para poder insertarse entre los finalistas, ambos integrantes del Big 3 saben que aparecen tenistas jóvenes y con experiencia que, si bien son solamente dos son los que pudieron llegar más lejos que los octavos de final: uno no está y es Goffin y el otro es el español Roberto Bautista Agut, semifinalista en la última vez. Esto genera que Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev, Alexander Zverev o Andrey Rublev, entre otros, tengan una gran prueba de cara a lo mucho que mejoraron desde Wimbledon 2019 hasta aquí.

+Así quedó conformado el cuadro principal de Wimbledon masculino



